«Голос» и «Довира» чаще всего голосуют вместе со «слугами» в Раде

Народные депутаты от фракций «Слуга народа», «Голос» и группы «Довира» чаще всего поддерживают решения Верховной Рады IX созыва, сообщается в мониторинге «Комитета избирателей Украины» (КИУ) по результатам голосований за принятые законы.
«Согласно данным голосований, близкими к условной коалиции со „Слугой народа“ должны находиться фракция „Голос“ и группа „Довира“. Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований с монобольшинством. В среднем на протяжении сентября-января депутаты „Слуги народа“, „Голоса“ и „Доверия“ вместе обеспечили 231 голос, что было достаточно для принятия законов», — отметил глава КИУ Алексей Кошель.
По данным мониторинга КИУ, за период с сентября 2020 года по январь 2021-го Рада приняла 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку «за» нажали только 84% или 206 из 247 депутатов от «Слуги народа».
Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, зачастую обеспечивали депутаты группы «Довира» и фракции «Голос»: в среднем «за» выступали 66% (13 депутатов) «Довиры» и 65% (12 депутатов) «Голоса».
Среди других фракций и групп показатели поддержки решений парламента немного ниже.
Так, в среднем, за принятые решения ВР голосовали 62% депутатов «Европейской солидарности» и 51% внефракционных депутатов. Также кнопку «за» нажимали половина депутатов ВО «Батькивщина» (50%) и группы «За майбутне» (45%).
Результаты мониторинга указывают на то, что депутаты всех фракций и групп ВР преимущественно поддерживают решение парламента. Исключением являются члены «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов: в среднем «за» голосуют только 23% депутатов «ОПЗЖ».
При этом, депутаты от «ОПЗЖ» не дали ни одного голоса за 20 законов из 86-ти.
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