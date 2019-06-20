В Киеве завтра может быть побит температурный рекорд за более чем сто лет наблюдений

В ближайшие сутки, 21 июня, погоду в Украине будет определять жаркая, на западе страны влажная и неустойчивая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.
В западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, кое-где значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории сухая и жаркая погода. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, местами до 36°.
В Киеве — без осадков, температура ночью около 20°, днем 31-33°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 июня самая высокая температура днем была +32,8 в 1891 году, самая низкая ночью +7,6 в 1925 году.
22 июня в западной части страны кратковременные дожди, грозы, во время гроз кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами значительные дожди. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.
На остальной территории сухая жаркая погода; температура воздуха ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, местами до 36°.
В Киеве — жаркая и сухая погода со слабым ветром; температура ночью 20°, днем 31-33°.
20 июня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°; в Днепре в пределах Киева 26°.
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