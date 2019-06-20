Филарет не пойдет на следующий Синод ПЦУ

Патриарх «восстановленной» УПЦ КП Филарет заявил, что не пойдет на Священный Синод ПЦУ, который должен состояться в конце июня. Об этом он заявил журналистам после заседания поместного собора УПЦ КП 20 июня, сообщает Укринформ.

«Синод будет, но решение Синода к нам не имеет никакого отношения. На Синод не пойду», — сказал Филарет.

Также Филарет заявил, что не раскалывает Православную церковь Украины, потому что УПЦ Киевского патриархата существовала и ранее.

«Я не считаю это расколом. Кто от кого откололся, они от нас или мы от них. Ведь с 1992 года, а они с 2018, так кто от кого откалываются, они от нас откалываются. Откалываются, но придут к этой церкви, ибо эта церковь украинская, настоящая, а та греческая, интересы Греции отстаивает», — сказал Филарет.

Во время общения с журналистами он отметил, что отношения между ним и главой Епифанием будут зависеть от самого Епифания.

По его словам, сейчас в Украине будет три церкви: УПЦ Московского патриархата, ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием и УПЦ Киевского патриархата.

Напомним, что сегодня собор, инициированный Филаретом, возобновил УПЦ КП и отказался от томоса.