ПЦУ просто «забудет» о Филарете – отлучать от церкви его не будут

Православная Церковь Украины на заседании синода 24 июня может констатировать факт, что патриарх Филарет вышел из ПЦУ. Об этом на брифинге в четверг заявил член синода ПЦУ архиепископ Евстратий.

По его словам, синод просто констатирует факт.

«Я думаю, что в понедельник на синоде будет просто констатирован факт, что святейший Филарет и еще двое епископов выделились из ПЦУ. И дальше мы как церковь за них не будем нести ответственность», — сказал Евстратий, которого цитирует УП.

На уточнение, будут ли Филарета отлучать от церкви, владыка Евстратий выразил сомнение, что это возможно.

«Мы же не совершаем никаких действий относительно митрополита Онуфрия или патриарха РПЦ Кирилла. Мы к ним не имеем отношения», — сказал Евстратий.

«Я понимаю, чтобы всем хотелось бы резких заявлений, а еще чтобы за бороды начали друг друга таскать. Но наша задача — показать единство церкви», — добавил он.

По его словам, не может быть никаких резких действий Константинополя по томосу ПЦУ.

«Наша церковь показала единство. Насколько я знаю, Константинополь намерен выразить сожаление по поводу действий святейшего Филарета. Но мы показали, что ПЦУ не поддерживает таких действий», — убежден Евстратий.

Напомним, что 20 июня Филарет созвал поместный собор, где постановил восстановить существование УПЦ КП и отказаться от томоса.

Православная церковь Украины называет юридически ничтожными решения этого собрания.