Российский ВЭБ протестует против продажи акций своего дочернего банка в Украине

Российская госкорпорация «ВЭБ.РФ» считает незаконным аукцион по продаже акций дочернего Проминвестбанка в Украине. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Ранее стало известно, что 99,7726% акций Проминвестбанка выставлены на торги АО «Фондовая биржа ПФТС». Аукцион назначен на 28 августа 2019 года.

«ВЭБ считает незаконными действия Украины по экспроприации и реализации на аукционе акций дочернего Проминвестбанка (ПИБ). Действия Украины обжалуются в судах Украины разных инстанций и международном арбитраже», — отмечается в сообщении.

Акции взыскала и выставила на торги компания «Дайрис» из группы Приват Игоря Коломойского.

История взыскания акций банка началась в мае 2018 года. Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма в размере $159 млн.

Уже 5 сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева своим определением арестовал акции украинских «дочек» российских банков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму в пользу компаний, связанных с Игорем Коломойским.

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО «Дайрис» открыла исполнительное производство ИП 57267190 по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО «Проминвестбанк» в пользу компании «Дайрис» группы Приват. Киевский апелляционный суд 5 декабря 2018 года, впрочем, это исполнительное производство отменил, а Верховный Суд 16 мая 2019 года подтвердил его решение. Несмотря на это, акции были взысканы.

Верховный Суд 25 января 2019 года по делу № 796/165/18 принял решение наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка, которые «принадлежат должнику — Российской Федерации». Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать движимое и недвижимое имущество, которое «принадлежит должнику — Российской Федерации».

В июне 2019 года российский госбанк ВЭБ.РФ подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. По мнению ВЭБ.РФ, за последние несколько лет власти Украины нарушили все гарантии, ранее представленные в инвестиционном соглашении. ВЭБ.РФ собирается взыскать с Украины убытки, причиненные Проминвестбанку.