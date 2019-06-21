Европейские лидеры не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Главы государств и правительств Евросоюза не договорились о новом главе Еврокомиссии, для продолжения дискуссии созван внеочередной саммит ЕС 30 июня в Брюсселе. Об этом сообщил в пятницу на итоговой пресс-конференции саммита глава Евросовета Дональд Туск.

«Ни за одного из кандидатов нет большинства, пока преждевременно говорить об именах. Мы встретимся снова на саммите 30 июня», — заявил он.

Туск подчеркнул, что лидеры ЕС нацелены на достижение пакетного решения по назначениям на все ключевые посты ЕС. Помимо главы Еврокомиссии, им нужно определить будущего преемника самого Туска на посту председателя Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сменит Федерику Могерини, нового председателя Европарламента вместо Антонио Таяни и председателя Европейского Центробанка на смену Марио Драги.

«Мы намерены найти пакетное решение, которое бы отражало все многообразие Евросоюза. Пока я продолжу консультации, в том числе с Европейским парламентом», — заявил Туск. Фраза о «многообразии Евросоюза» означает, что среди новых руководителей институтов ЕС должны быть как мужчины, так и женщины, представляющие разные регионы и политические партии Евросоюза.

В свою очередь нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил по этому поводу: «Я констатирую с определенным удовольствием, радостью и удовлетворением, что меня не так легко заменить». Он, впрочем, признал, что 30 июня достичь согласия будет не легче, чем на нынешнем саммите, однако «это должно быть сделано». Комментировать сложившуюся ситуацию более подробно он, также как и Туск, отказался, заявив, что «не считает правильным проводить пресс-конференцию в 2 часа ночи (03:00 по Киеву)».

Полномочия Еврокомиссии Юнкера заканчиваются 31 октября, однако лидеры ЕС хотят договориться о кандидатуре его преемника до начала работы Европарламента нового созыва, первая сессия которого пройдет 2 июля в Страсбурге.

Отбор претендентов на пост главы ЕК грозит вызвать конфликт между Евросоветом (саммитом ЕС) и Европарламентом. Яблоком раздора стала нынешняя система «главного кандидата», которая подразумевает назначение на эту должность лидера большинства в ЕП. Против такого порядка выступает ряд лидеров ЕС во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они не поддерживают немца Манфреда Вебера — главного кандидата на пост председателя ЕК от ведущей политической силы ЕС — Европейской народной партии (ЕНП).

Кандидатом от второй по численности фракции Европарламента (социалистов) выступает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, от третьей фракции — либеральных демократов — еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. Никто из них также не пользуется явной поддержкой большинства лидеров стран ЕС.