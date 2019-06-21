Конституционный суд рассмотрит обращение по поводу языкового закона

Конституционный суд Украины получил обращение от 51 депутата Украины относительно несоответствия закона о языке конституции страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте суда.

«Субъект права на конституционное обращение считает, что положениями ряда статей закона № 2704-VIII нарушаются права граждан на использование родного языка, ограничивается доступ граждан, например, к культурной продукции на родном языке, создается атмосфера нетерпимости», — говорится в обращении депутатов.

По мнению обратившихся депутатов, закон не соответствует конституции Украины, поскольку ограничивает использование языков национальных меньшинств, проживающих в стране. В частности, в обращении сказано, что «самыми многочисленными из них являются русские, евреи, белорусы, молдаване, болгары, поляки» и другие национальности. Среди подписавших документ депутатов Александр Вилкул, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Евгений Мураев и другие.

Верховная Рада приняла закон об украинском языке25 апреля, 15 мая его подписал Петр Порошенко, который был в тот момент президентом Украины. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы». Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.