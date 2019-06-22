Епифаний пожаловался, что Филарет его не слышит

Глава ПЦУ Украины митрополит Епифаний неоднократно говорил патриарху Филарету, что тот ошибается в своих доводах, и пути возвращения к прежним временам нет. Об этом Епифаний сказал в интервью журналу НВ.

«Но в ответ уважаемый патриарх говорил, что за мной кто-то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит», — описал суть конфликта глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний отметил, что позицию Филарета не поддерживают в церкви.

«Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа», — сказал он.

По его словам, собранный почетным патриархом Филаретом собор Киевского патриархата (на момент интервью еще не состоялся — ред.) не будет легитимным и признанным.

«А те, кто соберутся, только накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся вне ее», — добавил глава ПЦУ.

По его словам возможный выход почетного патриарха Филарета из ПЦУ «не принесет церкви заметного вреда, но несомненно принесет печаль».

«Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало», — подытожил Епифаний.

Напомним, что бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им поместный собор 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил ее деятельность. Также Филарет заявил и о праве на имущество церкви бывшей УПЦ КП.

В Православной церкви Украины в ответ заявили, что решения «так называемого поместного собора» под руководством бывшего главы УПЦ КП Филарета являются ничтожными и не несут никаких юридических последствий.