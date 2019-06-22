Баканов прибыл в США для подготовки визита Зеленского

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов прибыл в Соединенные Штаты Америки для ознакомления с результатами украино-американского безопасного сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Баканов провел беседу со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил обсудив практические шаги стратегического партнерства между двумя странами.
«Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться на приглашение Президента США Дональда Трампа», — заявили в СБУ.
Сообщается, что Баканов довел американской стороне ряд стратегических посланий Зеленского.
«В частности, во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства», — рассказали в СБУ.
Также глава СБУ подчеркнул приверженность новой команды в Киеве курса политических и экономических реформ, которые должны приблизить Украину к лучшим европейским стандартам.
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