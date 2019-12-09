Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

Апелляционный суд города Киева отменил решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича

Об этом у себя в Facebook написал народный депутат Владимир Вятрович.

«Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде», — написал народный избранник.

Напомним, что 7 июля 2016 года Московский проспект стал проспектом Бандеры. 1 июня 2017 проспект Ватутина переименовали на Шухевича.

25 июня 2019 Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича. В суде заявили, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы с нарушением процедуры.