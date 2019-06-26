США дадут Украине деньги на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ

Соединенные Штаты выделяют Украине $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в рамках подписанного двумя странами во вторник нового меморандума по управлению арсеналами обычных видов вооружений. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Сегодня Соединенные Штаты и Украина подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению арсеналами обычных вооружений. Подписанный помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером и и.о. руководителя департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Русланом Нимчинским меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для Министерства обороны Украины», — говорится в документе.

По мнению американского внешнеполитического ведомства, «данный проект усилит охрану и безопасность украинских хранилищ боеприпасов, а также способствует достижению Украиной своей цели — соблюдения международных и натовских стандартов физической безопасности и управления запасами» боеприпасов.

Как отмечает Госдепартамент, с 2004 по 2018 год в рамках программы по уничтожению обычных вооружений США выделили Украине более $40 млн «в поддержку усилий по решению проблемы большого количества обычных вооружений и боеприпасов». В 2018 году, отмечается в документе, США «профинансировали ликвидацию или утилизацию более 1,7 тыс. метрических тонн устаревших боеприпасов советского производства в Украине». Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что в прошлом году Вашингтон выделил средства на обезвреживание мин на территории площадью более 227 тыс. кв. м на востоке Украины.