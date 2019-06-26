Зеленский остается лидером доверия среди украинцев

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому остается достаточно высоким и составляет 67%, а не доверяют новому главе государства 26% граждан. Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинцев, проведенный социологической группой «Рейтинг» 20-24 июня 2019 года.
Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%) и Игорь Смешко (21%).
Юрию Бойко доверяют 20%, Юлии Тимошенко — 17%, Петру Порошенко — 15% избирателей.
Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных (это совокупно те, кто совсем или скорее не доверяют).
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