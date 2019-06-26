Руководство ГП «Энергорынок» намеренно дестабилизирует финансовое положение энергокомпаний

Руководство госпредприятия «Энергорынок» во главе с директором Ю.Гнатюком преднамеренно дестабилизирует финансовое положение операторов рынка электроэнергии, грубо нарушая платежную дисциплину при расчетах за электроэнергию. Об этом сообщают источники издания Экономические новости на рынке электроэнергии.

По имеющейся информации, ГП «Энергорынок» сознательно срывает расчеты с генерирующими компаниями в июне 2019 года. План платежей ГП «Энергорынок» предусматривает, что уровень расчетов с генерирующими компаниями составит 30%, вследствие чего объем средств, недополученных производителями электроэнергии, составит около 8 млрд. грн. При этом, как следует из официальной отчетности, ГП «Энергорынок» в мае текущего года рассчитался с генерирующими компаниями на 89%, недоплатив им 1,5 млрд. грн.

В результате этих действий руководства ГП «Энергорынок» группа платежеспособных энергокомпаний может быть приведена в состояние неплатежеспособных и не имеющих собственных оборотных средств, в том числе на закупку топлива для производства электроэнергии, что может привести к дефициту электроэнергии в энергосистеме Украины.

По мнению источника, руководство ГП «Энергорынок» во главе с Ю.Гнатюком своими действиями намерено критично осложнить реализацию реформы рынка электроэнергии, которая согласно законодательства, начнется 1 июля 2019 года. Целью руководителей ГП «Энергорынок» является сохранение старой, не ориентированной на интересы потребителей, модели рынка электроэнергии, в которой это предприятие является монопольным покупателем электроэнергии. В то время, как актуальные европейские модели организации электроэнергетического рынка предполагают отказ от модели «единого покупателя» и переход к модели, ориентированной на интересы потребителей.

Напомним, с 1 июля 2019 года в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.