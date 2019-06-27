Кабмин отстранил главу Госрезерва Мосийчука

Кабинет министров отстранил председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука от исполнения должностных полномочий. Текст распоряжения обнародован на Правительственном портале.
«Отстранить Мосийчука Вадима Адамовича от исполнения полномочий по должности председателя Государственного агентства резерва Украины на время осуществления дисциплинарного производства», — говорится в документе.
Национальное агентство по предупреждению коррупции ранее выявило недостоверное декларирование главы Госрезерва. Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составила более 1 млн грн.
Также в результате проверки Госрезерва, которая проходила в июне 2016 года, были выявлены факты ненадлежащего исполнения Мосийчуком своих должностных обязанностей. После этого Кабмин инициировал служебное расследование в отношении его.
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