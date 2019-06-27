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Российская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

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Российская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке. Об этом сообщают российские СМИ. Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня.

«РБК Новосибирск» отмечает, что исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика». Он пояснил, что после этого налогоплательщик производит сверку с налоговой, и если долг не подтверждается, ограничение снимается.

Московская налоговая в середине января заблокировала счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ. Из данных «Контур. Фокус» следует, что блокировка до сих пор не снята. «У налогоплательщика начислен налог около 19 тыс. руб., а переплата составляет 26 тыс. руб. — это значит, что фактически задолженности нет», — заявил «РБК Новосибирск» Мосман.

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Депардье получил российский паспорт в январе 2013 года. Он сделал это после того, как власти Франции ввели на доходы свыше €1 млн налог в размере 75%. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года «из-за более выгодного географического положения». Бизнес-партнер Депардье Юлия Мосман заявляла, что актер запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов. Также он планирует снять цикл документальных фильмов о России.

налоги, Жерар Депарьде
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