Российская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке. Об этом сообщают российские СМИ. Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня.
«РБК Новосибирск» отмечает, что исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика». Он пояснил, что после этого налогоплательщик производит сверку с налоговой, и если долг не подтверждается, ограничение снимается.
Московская налоговая в середине января заблокировала счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ. Из данных «Контур. Фокус» следует, что блокировка до сих пор не снята. «У налогоплательщика начислен налог около 19 тыс. руб., а переплата составляет 26 тыс. руб. — это значит, что фактически задолженности нет», — заявил «РБК Новосибирск» Мосман.
Депардье получил российский паспорт в январе 2013 года. Он сделал это после того, как власти Франции ввели на доходы свыше €1 млн налог в размере 75%. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года «из-за более выгодного географического положения». Бизнес-партнер Депардье Юлия Мосман заявляла, что актер запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов. Также он планирует снять цикл документальных фильмов о России.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016