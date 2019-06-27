Несовершеннолетний украинец возглавлял банду мошенников в Испании

Несовершеннолетний гражданин Украины возглавлял группу преступников, которым удалось обманным путем оплатить различные услуги на €70 тыс. на Ивисе (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом сообщила в четверг газета ABC.
По ее информации, украинец получил в Испании политическое убежище. Банда оплачивала роскошные отели и прочие услуги с помощью банковских карт, данные которых были получены в так называемой глубокой сети (deep web). Так, за одну ночь молодые люди потратили на одной из местных дискотек €12,5 тыс. Всего в ходе операции удалось задержать семь человек.
Расследование началось в августе 2018 года. Тогда стражи порядка узнали о существовании группы лиц, которая оплачивала различные дорогостоящие услуги картами, держатели которых находились в таких странах, как Россия, Канада или Норвегия.
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