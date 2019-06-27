Беларусь запускает собственную систему мгновенных платежей

Национальный банк Беларуси сообщил, что с 1 августа в стране будет введена в промышленную эксплуатацию система мгновенных платежей (СМП). Сообщение об этом распространила в четверг пресс-служба белорусского регулятора.

В Нацбанке пояснили, что СМП является инновационной и позволит клиентам белорусских банков осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней 365 дней в году.

«В период с 1 по 31 июля 2019 года в целях апробирования новой технологии обработки платежей и изучения платежного потока для установления наиболее эффективной тарифной политики система мгновенных платежей будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации, — говорится в сообщении. — С 1 августа 2019 года система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию».

Как напомнил регулятор, сервис разработан Нацбанком совместно с банковским сообществом, с 1 января текущего года он находится в опытной эксплуатации с участием 10 банков. Технический оператор данной системы (ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр») в течение июля не будет взимать плату с банков — участников СМП за проведение расчетов.

Участие банков в СМП будет носить добровольный характер.