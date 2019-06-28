Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал участвовать в флешмоба «Моя любимая статья». Об этом президент заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Дорогие украинцы, я поздравляю вас всех с Днем Конституции. Недавно на Книжном арсенале журналисты меня спросили: „Как вы думаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец?“ Ответ был очевиден — это Конституция Украины. Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город „на шашлычки“. Давайте все себе пообещаем — знать нашу Конституцию, а главное — соблюдать и уважать», — подчеркнул Зеленский.

Он предложил флешмоб и призвал украинцев записывать короткие видео с рассказом об одной из статей Конституции и публиковать его под хэштегом #мояулюбленастаття.

Президент начал флешмоб с себя, процитировав статью 3 Основного Закона: Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

«Наши народные депутаты, кстати, могут не принимать участие, мы и так прекрасно знаем их любимую статью — это статья 80 о неприкосновенности. Шучу, присоединяйтесь все желающие», — сказал президент.

Зеленский также рассказал об инициативе создания Конституции для самых маленьких.

«Напоследок хочу рассказать об одной хорошей нашей инициативе — это создание книги Конституция для самых маленьких, для наших будущих граждан. Думаю, это очень классно — сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересна», — подчеркнул он.