Трамп и Ким Чен Ын договорились договариваться

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в Доме свободы в пункте Пханмунджом на межкорейской границе. По их итогам президент Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном условились подготовить команды переговорщиков, которым предстоит согласовать определенные детали.

Трамп отметил, что команды переговорщиков США и КНДР встретятся в течение двух-трех недель.

США не планируют форсировать события в диалоге по денуклеаризации с КНДР, «скорость не является целью», заявил лидер США.

Он также отметил, что визита лидера КНДР в США не стоит ждать уже сейчас, он состоится «в надлежащее время».

Американские СМИ отмечают, что, таким образом, существенного прорыва на встрече не произошло. Однако встреча двух лидеров продлилась около часа, что значительно больше, чем предполагалось.