В новом рынке цена электроэнергии ТЭС существенно упадет

Цена электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в новом рынке упадет ориентировочно на 25% по сравнению с ценой по состоянию на начало 2019 года. Об этом в комментарии «Сегодня» заявил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

«По нашим оценкам, цена, по которой будут продавать электроэнергию наши ТЭС упадет где-то на 25% в сравнении с тем, что мы видели в начале года. Таким образом, перед нами стоит большая задача искать резервы для того, чтобы оставаться на этом рынке и быть конкурентоспособным», - заявил он.

По словам Бутенко, вторым важным вызовом является высокий уровень конкуренции в новом рынке. «То есть нужно биться за каждого клиента, нужно биться за продажу каждого киловатта», — подчеркнул он.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка без отсрочек в определенный законом срок является первой весомой победой нового президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ.