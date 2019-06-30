В новом рынке цена электроэнергии ТЭС существенно упадет

Цена электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в новом рынке упадет ориентировочно на 25% по сравнению с ценой по состоянию на начало 2019 года. Об этом в комментарии «Сегодня» заявил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.
«По нашим оценкам, цена, по которой будут продавать электроэнергию наши ТЭС упадет где-то на 25% в сравнении с тем, что мы видели в начале года. Таким образом, перед нами стоит большая задача искать резервы для того, чтобы оставаться на этом рынке и быть конкурентоспособным», - заявил он.
По словам Бутенко, вторым важным вызовом является высокий уровень конкуренции в новом рынке. «То есть нужно биться за каждого клиента, нужно биться за продажу каждого киловатта», — подчеркнул он.
Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.
По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка без отсрочек в определенный законом срок является первой весомой победой нового президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016