Мэй имела жесткий разговор с Путиным по «делу Скрипалей»

Британский премьер Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке жестко говорила о «деле Скрипалей». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Эта часть беседы была, действительно, жесткая, предельно откровенная», — сообщил Песков. Он при этом заявил, что российский лидер «достаточно доходчиво» объяснил Мэй «все, что требовало объяснений по этому делу».
Сделать вывод о том, достаточно ли было этих пояснений британскому премьеру, Песков затруднился. «Трудно сказать, была ли она удовлетворена этим», — сказал Песков.
В РФ считают, что британская сторона до сих пор не предоставила никаких доказательство по «делу Скрипалей». «Ни нам, ни своим союзникам в Европе, ни своим союзникам за океаном, иначе они были бы каким-то образом опубликованы», — сказал Песков.
Беседа Путина и Мэй в Осаке состоялась утром 28 июня. Сначала лидеры беседовали в формате один на один в присутствии только переводчиков, где Мэй и подняла вопрос о «деле Скрипалей», говорил ранее Песков. А далее встреча продолжилась в расширенном составе, где затрагивались темы взаимной торговли, а также обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану, уточнял пресс-секретарь президента.
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