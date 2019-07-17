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Стоимость электроэнергии тепловой генерации в новом рынке снизилась на 13%, - Александр Трохимец

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Стоимость электроэнергии тепловой генерации в новом рынке снизилась на 13%, - Александр Трохимец

Стоимость электроэнергии ТЭС после запуска нового рынка снизилась на 13%, но представитель президента в правительстве Андрей Герус продолжает вводить всех в заблуждение заявлениями о росте цен на ресурс. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя заявление Геруса о росте цен на электроэнергию на 25% на новом рынке, которое он сделал на заседании круглого стола по первым результатам работы рынка электроэнергии.

«Представитель Президента Андрей Герус в очередной раз прибег к манипуляциям, пытаясь убедить всех в росте цен на электрическую энергию на целых 25%. Во-первых, по его мнению, цена на электроэнергию тепловой генерации выросла аж на 16%. При этом для сравнения он взял цену электроэнергии для ТЭС июня (которая была самая низкая) и цену на рынке на сутки вперед первой половины июля. Однако, если быть корректным и честным, то нужно брать цену хотя бы в течение полугода. Тогда оказывается, что стоимость электроэнергии тепловой генерации в новом рынке снизилась на 13%. Но быть честным и беспристрастным — не о Герусе», — написал Трохимец.

Эксперт обратил внимание еще на одну особенность подсчетов, которые привел Андрей Герус, — он просуммировал рост цен всех поколений в относительных значениях.

«Считая суммарную стоимость электрической энергии, он просуммировал рост цены „Энергоатома“, „Укргидроэнерго“, ТЭС (некорректное, о чем говорилось выше), „зеленых“, а также тарифы на передачу и распределение электроэнергии в ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ. То есть добавлял проценты. Но 5% от 0,5 грн и 5% от 1,6 грн в сумме не дают 10% от 1,6 грн, как пытался доказать на круглом столе господин Герус. В школе за такое на уроке математики поставили бы двойку с минусом», — отметил Трохимец.

Эксперт также отметил, что рынок электрической энергии запустился и работает в нормальном режиме. Никаких шоковых ростов цен или технических сбоев, которыми раньше пугали, не происходит, однако противники рынка все еще пытаются его расшатать, чтобы свернуть реформу.

«Как сказал председательствующий на заседании Александр Домбровский — „этот корабль (рынок электроэнергии) вышел в открытое море и обратно его уже не вернуть!“. Просто одни пытаются делать все, чтобы корабль дошел до пункта назначения, а другие — пытаются расшатать, периодически устраивая бунты», — написал Трохимец.

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Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законам Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрннесуточный рынок, балансирующий рынок.

Андрей Герус, энергорынок, Александр Трохимец
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