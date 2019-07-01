У Зеленского обещают принять закон об оппозиции

Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка «Слуги народа» Руслан Стефанчук выступает за принятие в новой Верховной Раде одним из первых закона об оппозиции.
«Мы настроены одним из первых принять закон об оппозиции, ведь это должно быть в Украине. Мы должны возрождать культуру партийного структурирования общества и партийной дискуссии. Ибо в отличие от России, я считаю, что парламент — это место для дискуссий. Но профессиональных и политических дискуссий. Никаких других, ни о сумочках, ни о „Бриони“, а именно профессиональных дискуссий», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Стефанчук подчеркнул, что команда Зеленского и «Слуга народа» выступают за сильную оппозицию в Украине.
«Потому что конкуренция порождает качество, мы это понимаем. Везде, и в политике тоже. Я глубоко убежден, что оппозиции должны быть отданы комитет по свободе слова, должность вице-спикера, может идти речь и о бюджетном комитете, но этот вопрос еще можно дискутировать, потому что где-то такое есть, а где-то нет», — указал он.
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