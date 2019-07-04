До конца недели в Украине дождливая и прохладная погода

В четверг, 4 июля в Украине без осадков, только в южной части местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«4 июля переменная облачность. В южной части местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°, на юге и востоке страны 25-30° тепла», — говорится в сообщении.

5 июля ночью без осадков, днем в западных, северных и центральных областях, 6 июля в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, на юге страны ночью 13-18°, днем 26-30°.

7 июля в северных, западных, днем и в центральных областях, 8 июля на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Температура в южных и восточных областях ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 25-31°, на остальной территории ночью 10-16°, днем 20-26°.

По Киеву 4 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 21-23° тепла.

По области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24° тепла. Днем 5 июля и в ночью 6 июля местами кратковременные дожди, грозы, в остальное время — без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

7- 8 июля кратковременные дожди, грозы, только ночью 7 июля без существенных осадков. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.