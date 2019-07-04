«Укрэнерго» обжаловало постановление Окружного админсуда Киева по тарифам компании

Государственное предприятие (ГП) «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подало апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда г. Киева (640/11330/19 от 27 июня 2019 года), которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) № 954 и № 955 от 7 июня 2019 года об установлении тарифов для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие текущего года. Также компания направила в суд ходатайство, в котором просит отменить прекращение действия указанных постановлений.

Об этом сообщается на официальном веб-сайте «Укрэнерго».

Ранее об обжаловании постановления Окружного административного суда г. Киева № 640/11330/19 от 27 июня 2019 года в апелляционном порядке сообщили НКРЭКУ и ГП «Гарантированный покупатель». Обжалуемое постановление было вынесено судом по заявлению АО «Никопольский завод ферросплавов».

Временно исполняющий обязанности руководителя «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на своей странице в социальной сети Facebook объяснил причины установления НКРЭКУ новых тарифов для компании «Укрэнерго».

«Как мы неоднократно сообщали, изменение тарифов „Укрэнерго“ с июля 2019 года не связано с тем, что мы якобы начали дороже передавать электроэнергию или придумали новую услугу по диспетчеризации. Это лишь приведение в соответствие с требованиями закона „О рынке электроэнергии“ взаимоотношений между участниками рынка. И наш тариф не вырос в разы, а просто мы начинаем платить за то, что раньше оплачивало ГП „Энергорынок“, которого уже нет в новой модели рынка. Это просто перемещение части расходов, которое не повлияло на цены для потребителей, в отличие от других вещей, о которых мы сообщали ранее», — утверждает Ковальчук.

Напомним, ГП «НЭК «Укрэнерго» — энергетическая компания с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины и передачи электроэнергии магистральными электросетями от генерации до региональных электросетей энергоснабжающих компаний. В состав компании входят 8 энергосистем, охватывающих всю территорию Украины.