Войти
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
позиция
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским
дружба народов
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«Укрэнерго» обжаловало постановление Окружного админсуда Киева по тарифам компании

650
«Укрэнерго» обжаловало постановление Окружного админсуда Киева по тарифам компании

Государственное предприятие (ГП) «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подало апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда г. Киева (640/11330/19 от 27 июня 2019 года), которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) № 954 и № 955 от 7 июня 2019 года об установлении тарифов для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие текущего года. Также компания направила в суд ходатайство, в котором просит отменить прекращение действия указанных постановлений.

Об этом сообщается на официальном веб-сайте «Укрэнерго».

Ранее об обжаловании постановления Окружного административного суда г. Киева № 640/11330/19 от 27 июня 2019 года в апелляционном порядке сообщили НКРЭКУ и ГП «Гарантированный покупатель». Обжалуемое постановление было вынесено судом по заявлению АО «Никопольский завод ферросплавов».

Временно исполняющий обязанности руководителя «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на своей странице в социальной сети Facebook объяснил причины установления НКРЭКУ новых тарифов для компании «Укрэнерго».

«Как мы неоднократно сообщали, изменение тарифов „Укрэнерго“ с июля 2019 года не связано с тем, что мы якобы начали дороже передавать электроэнергию или придумали новую услугу по диспетчеризации. Это лишь приведение в соответствие с требованиями закона „О рынке электроэнергии“ взаимоотношений между участниками рынка. И наш тариф не вырос в разы, а просто мы начинаем платить за то, что раньше оплачивало ГП „Энергорынок“, которого уже нет в новой модели рынка. Это просто перемещение части расходов, которое не повлияло на цены для потребителей, в отличие от других вещей, о которых мы сообщали ранее», — утверждает Ковальчук.

Читайте также: НКРЭКУ обжаловала решение Окружного админсуда Киева о приостановлении тарифов НЭК «Укрэнерго»

Напомним, ГП «НЭК «Укрэнерго» — энергетическая компания с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины и передачи электроэнергии магистральными электросетями от генерации до региональных электросетей энергоснабжающих компаний. В состав компании входят 8 энергосистем, охватывающих всю территорию Украины.

Укрэнерго, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 июля 2019
Среда, 3 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016