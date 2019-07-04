Войти
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
позиция
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским
дружба народов
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Новый рынок электроэнергии работает: объемы торгов увеличиваются, цена падает

2416
Новый рынок электроэнергии работает: объемы торгов увеличиваются, цена падает

В денежном выражении дневной объем торгов составил 263 млн грн. Объем физических торгов на рынке на сутки вперед в созданном украинском рынке электроэнергии в три раза больше по сравнению с рынками Венгрии, Словакии, Румынии и Чехии вместе взятыми. По этом заявил директор по управлению портфелем энергоресурсов трейдинговой компании Д.Трейдинг Дмитрий Маляр, комментируя четвертый день работы нового рынка электроэнергии Украины.

«Сегодня на рынке был установлено очередной рекорд по объемам торгов в ОЭС Украины — 161 млн кВтч (+3,5% к торгам прошлого дня) причем в дневной зоне объем торгов увеличился на целых 4%. В контексте стабильных погодных условиях это более чем существенный рост ликвидности рынка. В денежном выражении дневной объем торгов составил 263 млн грн. В „сухом остатке“ объем физических торгов на рынке на сутки вперед в созданном украинском рынке электроэнергии в три раза больше по сравнению с рынками Венгрии, Словакии, Румынии и Чехии вместе взятые!!!», — написал Маляр на ФБ странице компании Д.Трейдинг.

При этом цена на электроэнергию на конкурентном рынке постепенно снижается.

«Относительно цен в торговой зоне ОЭС Украины. Ночная зона (офпик) торговалась на уровне 916 грн/МВтч (относительно прошлого дня цена упала на 2%). Рост спроса в дневной зоне привело к увеличению цен 11-15 часа суток, что привело к коррекции ценового индикатора рынка ОЭС Украины до 167 коп/кВтч (+1,0% к показателям прошлых суток). Объем торгов на острове БуТЭС на 4 июля значительно увеличился на 23% по сравнению с предыдущим днем, до 11 млн кВтч. Это также рекорд! Почасовые цены незначительно отличаются от ОЭС Украины. Однако, в отличие от ОЭС Украины, благодаря изменению почасового профиля поставки, цена на этом сегменте рынка снизилась до 168 коп/кВтч (-1,2%)», — отмечает Маляр.

Эксперт также прокомментировал ситуацию вокруг приостановления Окружным административным судом Киева тарифов для НЭК «Укрэнерго».

«Главная тема в судебной системе — реакция участников рынков на вчерашнее решение Киевского административного суда о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК „Укрэнерго“. Сегодня НКРЭКУ подала соответствующую апелляционную жалобу на решение суда. Так, Регулятор отметил, что решение об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Закона Украины „О рынке электрической энергии“ и учитывают ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электрической энергии. Позиция регулятора еще раз свидетельствует о стабильности и неизменности энергетического курса на прозрачность и рыночные отношения», — подчеркнул он.

Читайте также: «Укрэнерго» обжаловало постановление Окружного админсуда Киева по тарифам компании

Согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый оптовый рынок электроэнергии был введен 1 июля 2019 года. Своевременный запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета Евросоюза.

энергорынок, Дмитрий Маляр
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 июля 2019
Среда, 3 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016