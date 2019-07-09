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Средневзвешенная цена электроэнергии за неделю работы нового рынка не превысила цену июня

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Средневзвешенная цена электроэнергии за неделю работы нового рынка не превысила цену июня

Средневзвешенная цена в объединенной энергосистеме Украины за первую неделю работы нового рынка составила 161,9 коп/кВтч, что соответствует оптовой рыночной цене, которая действовала в июне.

Об этом сообщил директор по управлению портфелем энергоресурсов D.Trading Дмитрий Маляр на странице компании в Facebook, подводя итоги недели работы нового рынка электроэнергии.

«Начало второй торговой недели хороший повод подвести итоги первого исторического. Средневзвешенная цена в ОЭС Украины 1-7 июля составила 161,9 коп/кВтч, что тождественно оптовой рыночной цене, которая действовала в июне», — написал Маляр.

Он также сообщил о результатах работы рынка в течение выходных и понедельника.

«Торги на воскресенье на рынке в сутки вперед сопровождались снижением объемов до 124,8 млн кВтч (-20% к средним значениям недели) и соответственно цены в 157,2 коп / кВтч. Основной драйвер — воскресенье — это традиционно дно недельного цикла потребления, дополнительно сопровождалось довольно комфортными температурами окружающей среды. Торги на понедельник и вторник в ОЭС Украины отметились ростом спроса до величин четверга-пятницы и корректировкой цен в 162,0 и 166,7 коп/кВтч соответственно», — сообщил Маляр.

Эксперт обратил внимание, что с точки зрения предложения на рынке в ОЭС Украины наблюдается минимальная аварийность (только 1 энергоблок) и достаточные запасы угля (ни одна работающая ТЭС не имеет запасов угля ниже 50 тыс. тонн).

Особенно Маляр отметил рост импорта электроэнергии, по его мнению, является важным условием создания конкуренции на новом рынке.

«На прошлой неделе Украина впервые осуществила импорт электроэнергии. А уже сегодня НЭК „Укрэнерго“ подвела итоги — за четыре дня работы нового рынка электроэнергии импортировано 19,6 млн кВт часов электроэнергии. Полностью согласен с коллегами, что именно импортные поставки является важным условием для создания прозрачной конкуренции на украинском рынке электроэнергии», — написал Маляр.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электроэнергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. А также подчеркнул, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

энергорынок, Дмитрий Маляр
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