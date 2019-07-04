В Украине упала скорость интернета

В рейтинге стран по скорости интернета Украина потеряла 23 позиции, опустившись с 58 места, занимаемого в прошлом году, на 81-е. Об этом со ссылкой на исследованиекомпании Cable.co.uk сообщает ЛИГА.
Отмечается, что две организации отслеживали показатели скорости широкополосного интернета в 207 странах и территориях на протяжении нескольких 12-месячных периодов. Это позволило им определить общую среднюю скорость для всего мира.
Так, по данным аналитической фирмы, средняя скорость загрузки данных в Украине составляет 7.72 Мбит/сек. А время, затрачиваемое на загрузку 5 ГБ, равно 1:28:28.
Страной с самыми высокими скоростями в широкополосных сетях был назван Тайвань, который поднялся на эту позицию с 14 места, присвоенного ему в прошлом году. В качестве эталонной меры для оценки скорости в Cable.co.uk использовали время, необходимое для загрузки из сети фильма размером в 5 Гб — на Тайване для скачивания такого файла потребовалось потратить не более восьми минут.
Сингапур, удерживавший стабильное первое место на протяжении двух лет, даже уступив немного новому лидеру, по-прежнему демонстрирует неплохие показатели скорости на уровне более 70 Мбит/сек. Сравнительно небольшая территория страны является огромным преимуществом в этом плане, позволяя обеспечить хорошее покрытие.
За Сингапуром в рейтинге расположился остров Джерси, ставший первой территорией в мире, где каждому пользователю была обеспечена возможность доступа к «чистой оптике» (FTTP). Это, в свою очередь, позволило взлететь острову с десятого сразу на третье место в рейтинге.
Швеция, Дания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария лидируют по скорости широкополосного интернета в Европе — средняя скорость загрузки данных в этих странах варьируется от 55.18 Мбит/сек в Швеции до 38.85 Мбит/сек в Швейцарии.
Китай, несмотря на хорошо разрекламированный рост скорости интернета, занимает лишь 152 место — со средним показателем скорости 2.69 Мбит/сек.
Индия разместилась на 75 месте, показав скорость 8.66 Мбит/сек.
Единственным соседом Украины, показавшим рост в рейтинге стран по скорости интернета, стала Беларусь, которая поднялась с 66 места на 57. Здесь зафиксирована средняя скорость на уровне в 13.19 Мбит/сек.
В основе исследования лежат данные, собранные M-Lab — открытым проектом, в котором участвуют организации гражданского сектора, образовательные организации и частные компании.
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