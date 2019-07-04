У Шуфрича нашли незадекларированные миллионы

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что нардеп от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич в декларации 2015 года скрыл стоимость имущества на 14 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что Шуфрич в декларации 2015 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 5-ти квартир. Сведения о еще одном участке народного депутата отсутствуют в декларации вообще.
«Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн», — сказано в сообщении.
Сообщается, что заключение по декларации Шуфрича направлено в Национальное антикоррупционное бюро.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на предыдущих заседаниях НАПК установило, что Шуфрич указал недостоверные сведения в декларациях за 2016 и 2017 годы на 14 и 13 миллионов гривен соответственно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016