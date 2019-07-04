У Шуфрича нашли незадекларированные миллионы

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что нардеп от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич в декларации 2015 года скрыл стоимость имущества на 14 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Шуфрич в декларации 2015 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 5-ти квартир. Сведения о еще одном участке народного депутата отсутствуют в декларации вообще.

«Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн», — сказано в сообщении.

Сообщается, что заключение по декларации Шуфрича направлено в Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на предыдущих заседаниях НАПК установило, что Шуфрич указал недостоверные сведения в декларациях за 2016 и 2017 годы на 14 и 13 миллионов гривен соответственно.