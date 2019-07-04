Apple раскрыла статистику запросов от разных стран об удалении приложений

Компания Apple раскрыла число запросов, которые получила от официальных органов разных стран с просьбами удалить приложения из App Store в связи с нарушениями местного законодательства. Отчет опубликован на сайте компании, он охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

В общей сложности компания получила просьбы удалить 770 приложений. Больше всего от Китая, который попросил удалить из App Store 626 приложений, большинство из которых были связаны с порнографией или азартными играми. Удалено было 517 из них.

На втором месте — Норвегия, которая просила удалить 37 приложений (все просьбы выполнены, нарушения связаны с азартными играми). На третьем месте — Вьетнам: 29 приложений (большинство относятся к азартным играм), удалено девять приложений.

Власти Саудовской Аравии обратились в компанию с просьбами удалить 25 приложений (все запросы связаны с нарушениям законов о конфиденциальности и все удовлетворены). Чуть меньше направила Швейцария: 19 приложений (азартные игры, 15 удалены).

Компания регулярно отчитывается о поступивших государственных и частных запросах, но какие страны просили удалить приложения и по каким причинам, сообщила впервые.

Apple получает правительственные запросы по разным причинам. Например, правоохранительные органы направляют их в компанию от имени пользователей в случаях кражи телефона или в случае подозрений на мошенничество с кредитными картами. Такого рода обращения — самые массовые, следует из документа. За отчетный период компания получила 29,1 тыс. таких запросов. На 78% из них Apple ответила положительно. Лидер в этой категории — Германия: 12,3 тыс.запросов. На 77% таких обращений ответ был положительный.

Запросы также могут быть связаны и с различными чрезвычайным ситуациями, когда есть непосредственная угроза безопасности человека. Их обрабатывает специальный отдел Apple в круглосуточном режиме, разъясняет компания. Если его сотрудники заключат, что непосредственная угроза существует, данные о подключении того или иного пользователя к смартфону могут быть переданы правоохранительным органам.

Apple за второе полугодие 20018 года получила 494 таких запроса, положительно отреагировав на них в 90% случаев. Лидер по числу обращений — Великбритания (198 случаев, в 173-х из них Apple ответила согласием).