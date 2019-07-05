Нардеп Курячий вышел из фракции «БПП», Мураев – вернулся в «Оппоблок»

Народный депутат, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Максим Курячий покинул ряды этой фракции, а внефракционный нардеп Евгений Мураев вошёл в состав фракции «Оппозиционный блок».
Соответствующие объявления сделала на пленарном заседании парламента в пятницу вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, сообщает Интерфакс-Украина.
Курячий избран в парламент восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 в городе Днепр. Он вошёл во фракцию БПП с начала работы Рады 8-го созыва. После выхода Курячего из фракции, в БПП останется 127 народных депутатов.
Мураев прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу № 181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял во фракции «Оппозиционный блок» — с июня 2015 года по июнь 2016-го.
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