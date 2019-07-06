Электронная таможня заработает примерно через год

Электронная таможня в Украине может заработать ориентировочно через год. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в субботу во время представления главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
«Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужно было приблизительно год, чтобы запустить систему „Прозорро“ и приблизительно год для запуска системы „Прозорро.Продажи“. Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны», — сказал он.
По словам Нефьодова, финансирование для реализации проекта есть, «равно, как и специалисты для его реализации».
Напомним, 5 июля Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.
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