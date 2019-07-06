Венгрия озвучила условия прекращения блокирования Украины в НАТО

Венгрия отменит блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «Радио Свобода».

«Если речь об образовании — это венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке как до того момента, пока „образовательный закон“ не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки (в закон — ред.), которая восстановит права венгров, которые у них были. По „языковому закону“ — то он практически „убивает“ шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит», — сказал Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Владимиром Зеленским.

«Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло... Но без сомнений — итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии», — сказал он.

Напомним, что Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.