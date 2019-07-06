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Герус пытается сорвать энергореформу, манипулируя неактуальными счетами с тарифами, которые будут пересчитаны и снижены, – эксперт

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Герус пытается сорвать энергореформу, манипулируя неактуальными счетами с тарифами, которые будут пересчитаны и снижены, – эксперт

Представитель президента в правительстве Андрей Герус манипулирует старымы счетами от поставщиков с завышенными тарифами на электроэнергию, которые вскоре будут пересчитаны в направлении заметного снижения. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

«5 июля на заседании Кабинета Министров представитель президента Андрей Герус в очередной раз совершил нападки на реформу рынка электрической энергии, заявив, что цена для некоторых промышленных предприятий повысится на треть, называя государственные шахты. На этот раз Андрей Михайлович более тонко манипулировал информацией, чем неделю назад, когда объявил „ростом цены на 50%“ никем не акцептованное предложение ПАО „Центрэнерго“ на электрическую энергию в размере 2,30 грн/кВт*ч. », - написал Трохимец.

Эксперт пояснил, что поставщик электроэнергии выставляет свои счета за 5-20 дней до начала расчетного периода, а окончательный расчет за месяц происходит на основании фактических данных о потреблении и фактической цены за электроэнергию. В июне процесс внесения изменений в нормативные документы, регулирующие тарифы, происходил с некоторым отставанием от привычной процедуры. Поэтому счета были сформированы в последней декаде июня до установления НКРЭКУ предельных цен на электроэнергию (так называемый «прайс-ап»).

«Компании-поставщики руководствовались имеющимися у них данными и предложениями относительно ценовых параметров в новом рынке. Именно поэтому в счетах появились не совсем обоснованные цены. Поставщики электроэнергии, при выставлении счетов на июль, опирались на предположение об установлении более высокой предельной цены на рынке «на сутки вперед» (1,8-1,85 грн/кВт*ч). Поэтому для покрытия прогнозируемой цены закупки электроэнергии в новом рынке, для поставок по свободным ценам использовалась базовая цена на уровне 1,8-1,95 грн/кВт*ч без учета тарифов на передачу и распределение. Но, как стало известно уже после внедрения нового рынка электроэнергии, НКРЭКУ установила предельный тариф на уровне 1,64 грн/кВт*ч. Также был повышен тариф на передачу электроэнергии ГП «НЭК „Укрэнерго“ до 0,35 грн/кВт*ч.», — разъяснил Трохимец.

Он сообщил, что в итоге поставщики выставили счета на подписку с завышенным ценам. Но уже сейчас старые счета отзываются, формируются новые, которые будут отправлены потребителям. «Это означает, что при расчете за июль будут использоваться фактические цены на электрическую энергию», — отметил эксперт.

Он также выразил надежду, что будут учтены предоставленные Ассоциацией энергетики НКРЭКУ предложения по снижению тарифа на услуги ГП «НЭК «Укрэнерго» до 0,22 грн/кВт*ч., что сделает невозможным значительный рост цен на электроэнергию.

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Напомним, 1 июля в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии» заработал новый рынок электроэнергии. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Андрей Герус, энергорынок, Александр Трохимец
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