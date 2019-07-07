В Украине почти вдвое упали объемы банковских кредитов бизнесу

В Украине уменьшаются реальные объемы банковских кредитов субъектам хозяйствования. Так, соотношение их среднегодового показателя к ВВП уменьшилось с 44,1% в 2013 году до 24,2% в 2018 году.

Об этом в своей статье для «Зеркала недели» пишет Татьяна Богдан, доктор экономических наук, экспертно-аналитический центр «Оптима».

В структуре источников финансирования капитальных инвестиций предприятий доля кредитов банков и других займов за пять лет снизилась почти вдвое, достигнув в прошлом году 7,7%.

По мнению автора, не последнюю роль в таких процессах сыграла жесткая монетарная политика НБУ.

По ее словам, среди стран с формирующимися рынками номинальная учетная ставка в Украине (17,5%) занимала второе место после Турции (24%). В группу стран с самыми высокими процентными ставками входили также Мексика (8,25%), Южная Африка (6,75), Бразилия и Индонезия (6,5%), уровень ставок в которых был заметно ниже, чем в Украине.

«Наши расчеты показали, что повышение учетной ставки Национальным банком с октября 2017 года по сентябрь 2018 года стало фактором сокращения реального ВВП на 1,7%. С другой стороны, довольно комфортно в таких условиях чувствуют себя финансовые посредники, структура активов которых представлена ОВГЗ, ценными бумагами НБУ и потребительскими кредитами домохозяйствам», — отмечает эксперт.

«Преодоление существующих деформаций и обеспечение толчка для развития национальной экономики требуют разработки принципиально новой монетарной политики, в рамках которой „содействие соблюдению устойчивых темпов экономического роста и поддержка экономической политики Кабинета министров“ (ст. 6 закона о НБУ — ред) станут полноценной функцией Национального банка», — говорится в статье.