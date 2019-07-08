Войти
В Кремле обещают рассмотреть предложение Зеленского о встрече с Путиным
дружба народов
В Кремле обещают рассмотреть предложение Зеленского о встрече с Путиным
В СНБО расценили анонсированный телемост с РФ как провокацию
резонанс
В СНБО расценили анонсированный телемост с РФ как провокацию

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Депутат в собственных политических интересах манипулирует информацией о работе нового рынка электроэнергии, - эксперт

632
Депутат в собственных политических интересах манипулирует информацией о работе нового рынка электроэнергии, - эксперт

Народный депутат Виктория Войцицкая распространяет ложь о результатах работы нового рынка электроэнергии в собственных политических интересах. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, комментируя высказывания Войцицкой касательно подорожания электроэнергии после запуска рынка.

«Войцицкая пишет о несуществующем подорожание электроэнергии на 50% и не приводит никаких источников такой информации. Правительство и НКРЭКУ установили ценовые предохранители (PSO для населения и „Price cap“ для бытовых потребителей), которые делают невозможным подобное подорожание. Хотя для тех, кто следит за энергетическим дискурсом, природа таких фейковых цифр известна — дезу запустил представитель президента в Кабмине Герус. Он привел заявки государственной „Центрэнерго“, которая на аукционах по продаже электроэнергии по прямым договорам пыталась продать э/э по такой завышенной цене. Но глупых не нашлось. Поэтому, рост цены электроэнергии на 50% состоялся только в воспаленном воображении ярых антирыночников», — написал Кушнирук.

Эксперт также опроверг высказывания депутата относительно недостаточного прибыли, которую получает после запуска рынка государственная компания «Энергоатом» из-за возложения на нее спецобовьязкив по продаже электроэнергии для нужд населения. Кушнирук отметил, что «Энергоатом» является одним из крупнейших выгодоприобретателей нового рынка.

"НАЭК «Энергоатом «продает электроэнергию для обеспечения PSO для населения не за бесценок, а по тарифу, установленному атомному монополисту НКРЭКУ на 2019 — 56 коп/кВт-час. Остальные 11% — по рыночным ценам, в разы выше. Именно поэтому первые дни работы нового рынка увеличили средний тариф „Энергоатома“ на 24% до 70 коп/кВт-час. Это конечно, не 90 коп/кВт-час, как хотели в „Энергоатоме“, но все равно делает компанию одним из крупнейших выгодоприобретателей нового конкурентного рынка. И именно поэтому его руководители являются едва ли не самыми большими энтузиастами нового рынка», — отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, ложные заявления Виктории Войцицкой по рынку электроэнергии связаны с ее баллотированием в народные депутаты и вызваны исключительно политической целесообразностью.

Напомним, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии» 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. Он также подчеркнул, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

Читайте также: В Кремле обещают рассмотреть предложение Зеленского о встрече с Путиным

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский выразил удовлетворение результатами работы компании в условиях нового рынка электроэнергии. «Что касается работы компании в новом рынке — у нас нет проблем. Все те средства, которые мы запланировали за три дня, мы все получили ... Если суммировать, то три дня все было очень ритмично», — сообщил он в интервью интернет-изданию ExPro.

Виктория Войцицкая, Борис Кушнирук, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 июля 2019
Воскресенье, 7 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016