Депутат в собственных политических интересах манипулирует информацией о работе нового рынка электроэнергии, - эксперт

Народный депутат Виктория Войцицкая распространяет ложь о результатах работы нового рынка электроэнергии в собственных политических интересах. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook, комментируя высказывания Войцицкой касательно подорожания электроэнергии после запуска рынка.

«Войцицкая пишет о несуществующем подорожание электроэнергии на 50% и не приводит никаких источников такой информации. Правительство и НКРЭКУ установили ценовые предохранители (PSO для населения и „Price cap“ для бытовых потребителей), которые делают невозможным подобное подорожание. Хотя для тех, кто следит за энергетическим дискурсом, природа таких фейковых цифр известна — дезу запустил представитель президента в Кабмине Герус. Он привел заявки государственной „Центрэнерго“, которая на аукционах по продаже электроэнергии по прямым договорам пыталась продать э/э по такой завышенной цене. Но глупых не нашлось. Поэтому, рост цены электроэнергии на 50% состоялся только в воспаленном воображении ярых антирыночников», — написал Кушнирук.

Эксперт также опроверг высказывания депутата относительно недостаточного прибыли, которую получает после запуска рынка государственная компания «Энергоатом» из-за возложения на нее спецобовьязкив по продаже электроэнергии для нужд населения. Кушнирук отметил, что «Энергоатом» является одним из крупнейших выгодоприобретателей нового рынка.

"НАЭК «Энергоатом «продает электроэнергию для обеспечения PSO для населения не за бесценок, а по тарифу, установленному атомному монополисту НКРЭКУ на 2019 — 56 коп/кВт-час. Остальные 11% — по рыночным ценам, в разы выше. Именно поэтому первые дни работы нового рынка увеличили средний тариф „Энергоатома“ на 24% до 70 коп/кВт-час. Это конечно, не 90 коп/кВт-час, как хотели в „Энергоатоме“, но все равно делает компанию одним из крупнейших выгодоприобретателей нового конкурентного рынка. И именно поэтому его руководители являются едва ли не самыми большими энтузиастами нового рынка», — отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, ложные заявления Виктории Войцицкой по рынку электроэнергии связаны с ее баллотированием в народные депутаты и вызваны исключительно политической целесообразностью.

Напомним, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии» 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. Он также подчеркнул, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский выразил удовлетворение результатами работы компании в условиях нового рынка электроэнергии. «Что касается работы компании в новом рынке — у нас нет проблем. Все те средства, которые мы запланировали за три дня, мы все получили ... Если суммировать, то три дня все было очень ритмично», — сообщил он в интервью интернет-изданию ExPro.