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За легализацию игорного бизнеса подано 8 законопроектов без публичного обсуждения, – эксперт

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За легализацию игорного бизнеса подано 8 законопроектов без публичного обсуждения, – эксперт

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что власть пытается легализовать игральный бизнес в турбо-режиме, поскольку наряду с основным проектом закона о легализации №2285 появилось еще 7 альтернативных. Об этом сообщают «Факты».

При этом, как отмечает эксперт, ни один из этих проектов не только не решает проблему игорного бизнеса, а и вносится на рассмотрение парламента без обсуждения и в нарушение процедур.

12 ноября Верховная Рада приняла постановление, согласно которому все 8 проектов законов внесены на рассмотрение депутатами на текущей сессионной неделе.

Как отметил Кушнирук, проект закона №2285-1 депутата Олега Марусяка хоть и был рекомендован профильным Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к рассмотрению на текущей сессии, но еще не получил оценку Главного научно-экспертного управления, поскольку на момент вынесения документа на первое чтение отсутствовал его текст.

Примечательно, что вдобавок к основному проекту, разработанному и поданному правительством, почти все альтернативные проекты подали депутаты от партии «Слуга народа». И лишь один из проектов внесла депутат от Оппозиционной платформы «За жизнь» Наталья Королевская.

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«Это несколько странно, что разные члены фракции «Слуга народа» бросилась писать законы об одном и том же. Но это же объясняет, что власть, с одной стороны, очень торопится легализовать азартные игры, и надеется, что один из законов удастся протащить в первом чтении и откорректировать к второму и третьему. С другой стороны, очевидно, что у президента, правительства и депутатов нет единой позиции по этому вопросу. Принятие любого из этих проектов не приведет к обещанному Владимиром Зеленским росту инвестиций и поступлениям в бюджет, так как все проекты законов оторваны от реальности и пролоббированы узкой группой компаний, преимущественно российских. Этим и объясняется аномальная непубличность при разработке и принятии проекта легализации игорного бизнеса», - считает Кушнирук.

Напомним, что согласно социологическому исслеованию компании «Рейтинг», большинство украинцев – 60% - не поддерживают легализацию в Украине игорного бизнеса.

игорный бизнес, легализация, Борис Кушнирук
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