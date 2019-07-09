Украинцам разрешили определять зарплату в иностранной валюте

В трудовом договоре стороны могут определить размер зарплаты в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, что не противоречит Гражданскому кодексу Украины.
Соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, передает Юрлига.
В постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.
В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащей выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была отвечать по размеру эквиваленту 7,872 тыс евро в гривне на дату выплаты.
ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился — в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, подлежал применению обменный курс евро на день платежа.
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