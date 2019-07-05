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Приостановление действия тарифов «Укрэнерго» - диверсия против рынка электроэнергии, - Корольчук

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Приостановление действия тарифов «Укрэнерго» - диверсия против рынка электроэнергии, - Корольчук

Инициаторы приостановления действия постановлений НКРЭКУ по тарифам «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления стремятся торпедировать новый рынок электроэнергии.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, комментируя остановку Окружным админсудом Киева действия постановлений НКРЭКУ, которыми установлены тарифы на услуги «Укрэнерго» по иску АО «Никопольский завод ферросплавов».

«Как инструмент влияния и срыва работы рынка выбрали тарифы „Укрэнерго“, которые обычно влияют на конечную цену электроэнергии. Проблема в том, что если бы представители ферросплавного бизнеса хотели изменений тарифа, то они не „торпедировали“ бы весь рынок. Который к тому же только что запустился. Тем более, что у ферросплавного бизнеса не все хорошо с математикой и логикой. Заводы продают свою продукцию за валюту и по рыночным ценам. А тарифы на электроэнергию у нас низкие. Стоимость электроэнергии в Украине ниже, чем в Европе, и поэтому заявления о потере конкурентоспособности — не соответствуют действительности. Так, в Европе среди основных производителей ферросплавов находятся Франция, Норвегия, Македония. Тариф на электроэнергию для промышленности (по данным Евростата): Франция — 1,11 евро за 1 кВт-ч, Норвегия — 1,03 евро за 1 кВт-ч, Македония — 0,78 евро за 1 кВт-ч. В Украине после реформы прогнозируется — 0,78 евро за 1 кВт-ч. То есть, отнюдь не дороже», — написал Корольчук.

Эксперт также отметил, что тарифы на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению «Укрэнерго» действительно нуждаются в пересмотре и возможности для этого есть.

«Действительно снижение тарифа „Укрэнерго“ позволит снизить тариф для всех участников. Ведь сейчас в тарифе заложен нереально завышенный баланс по производству „зеленой“ электроэнергии. Прежде всего его необходимо пересмотреть. Также „Укрэнерго“ может выйти на спецаукцион, где проиходят торги на ресурс для потерь. По крайней мере, такие шаги могут снять напряжение вокруг тарифов „Укрэнерго“ и сомнительных судебных решений», — отметил Корольчук.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» остановил действие двух постановлений НКРЭКУ, которые установили тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерского управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 июля подала апелляционную жалобу на решение суда. Также в апеляциному порядке решение Окружного админсуда Киева обжаловали НЭК «Укрэнерго» и ГП «Гарантированный покупатель». Кроме этого, компания «Укрнерго» отправила в суд ходатайство, которым просит отменить прекращение действия указанных постановлений НКРЭКУ.

Укрэнерго, Юрий Корольчук, энергорынок
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