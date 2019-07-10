Украинцам обещают дождливую и прохладную погоду

В среду кратковременный дождь, местами гроза ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, температура днем 17-22°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 17-22°, на юге, востоке страны и Днепропетровской области 23-26° тепла», — говорится в сообщении.
В Киеве в среду ожидается кратковременный дождь, в Киевской области также местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. В столице температура днем около 20°, в Киевской области днем 17-22° тепла.
Согласно прогнозу, 11-12 июля ночью в Приазовье, днем в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 18-23°, на юге страны 23-26°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 6-11°.
На Киевщине 11-12 июля ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.
Синоптики 13 июля осадков не прогнозируют, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 14 июля небольшие (в Карпатском регионе, Винницкой, Одесской областях умеренные) кратковременные дожди, местами грозы; только в восточных областях и Приазовье без осадков. Температура ночью 7-13°, днем 18-24°; на юге и востоке страны ночью 11-16°, днем 21-26°.
В столичном регионе 13 июля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; 14 июля небольшие кратковременные дожди, днем местами грозы. Температура ночью 8-13 °, днем 19-24°.
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