Меркель прокомментировала ситуацию со своим здоровьем

Канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая в среду очередной приступ сильной дрожи, сказала, что повода для беспокойства нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в среду после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
«Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться», — отметила она.
Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий — 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также сегодня.
«Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил, — заверила канцлер. — А пока я убеждена в собственной работоспособности».
При этом представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер ранее отказалась отвечать на вопросы журналистов, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с постоянными приступами дрожи.
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