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Австрийский министр рассказал, почему Фирташа никак не экстрадируют в США

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Австрийский министр рассказал, почему Фирташа никак не экстрадируют в США

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что процесс экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа не может быть начат из-за инициативы его адвокатов по пересмотру этого решения.

«Вопрос с Фирташем не затягивается австрийской стороной. Минюст принял соответствующее постановление об экстрадиции, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре этого дела», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что процесс экстрадиции может начаться только после вынесения окончательного решения судом.

Как сообщалось, глава совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

В конце июня Верховный суд Австрии подтвердил законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции — Высшего земельного суда Вены — об экстрадиции Фирташа.

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После этого постановления суда в Минюсте Австрии отмечали, что как только в ведомство поступит письменное решение суда, то в процесс, согласно австрийскому закону о выдаче и правовой помощи, вступит министр юстиции страны.

16 июля Wien Nachrichten со ссылкой на APA сообщило, что процесс экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США, одобренный министром юстиции Австрии, приостановлен из-за ходатайства защиты украинского бизнесмена в Земельный суд Вены по уголовным делам о новом рассмотрении.

Дмитрий Фирташ, Австрия
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