Войти
Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду
инициатива
Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду
Трамп подал в сенат кандидатуру нового главы Пентагона
кадры
Трамп подал в сенат кандидатуру нового главы Пентагона

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Экстрадиция Фирташа из Австрии в США может растянутся на месяцы

63
Экстрадиция Фирташа из Австрии в США может растянутся на месяцы

Министр юстиции и вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер разрешил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, однако процесс выдачи олигарха отложен из-за апелляции его адвокатов. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати.

В Министерстве по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Австрии подтвердили во вторник, что министр разрешил выдать Фирташа американской стороне. В то же время в Земельном суде Вены сообщили, что защита подала очередную апелляцию, рассмотрение которой было одобрено. В результате этого экстрадиция украинского бизнесмена отложена на неопределенный срок.

Как отметили в суде, сторона защиты еще в конце июня подала жалобу с требованием возобновления судебного процесса в отношении Фирташа. Именно эта апелляция позволила приостановить экстрадицию олигарха после разрешения министра юстиции, которая была запланирована на конец июля. Согласно заявлению адвокатов, защита предоставила новые доказательства того, что Фирташ не совершал преступных действий в Индии, о которых утверждают США, а также доказательства наличия политических мотивов в действиях США и попытке их давления на другие страны. В итоге процесс рассмотрения апелляции и дальнейшие юридические шаги могут растянуться на несколько месяцев.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В 2017 году Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу США, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в 125 млн евро. Экстрадиции бизнесмена по подозрению в отмывании денег также добивалась Испания. Однако во второй половине 2017 года австрийские суды дважды отказали Мадриду в выдаче предпринимателя.

Читайте также: Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии

Американские власти обвиняют предпринимателя в причастности к даче взяток индийским чиновникам в сумме около $18,5 млн с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некоей американской компании. По одной из версий, речь идет об авиакомпании Boeing.

Дмитрий Фирташ, Австрия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016