Австрия приняла окончательное решение выдать Фирташа США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олігарха Дмитрия Фирташа в США.
Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Австрии.
Указывается, что такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.
Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.
Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.
Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача в США отложена.
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