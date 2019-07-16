Австрия приняла окончательное решение выдать Фирташа США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олігарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Австрии.

Указывается, что такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.

Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача в США отложена.