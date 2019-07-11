Зеленский и Санду обсудили объединение энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Молдовы Майей Санду объединение энергосистем двух стран с энергосистемой континентальной Европы.

«Отдельно мы обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой объединенной Европы. Я заверил молдавскую сторону в надёжности Украины как поставщика электроэнергии», — сказал он на совместном брифинге с Санду после встречи с ней в четверг в Киеве.