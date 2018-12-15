Автобаза ДУСи купила еще два Mercedes за четыре миллиона

«Автобаза Государственного управления делами» 12 декабря по результатам тендера заказала СП в форме ООО «Автомобильный Дом — Украина Мерседес Бенц» два легковых авто за 4,10 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наши деньги».

Фирма поставит два полноприводных автомобиля Mercedes-Benz V-class V 250 d (количество мест: 7+1) по 2,05 млн гривен. Каждый автомобиль будет иметь кондиционер, круиз-контроль, подушки безопасности, дополнительный жидкостный отопитель, подогрев передних сидений, дополнительную систему кондиционирования в задней части салона.

Автобаза ГУД приобрела у ООО «Автомобильный Дом-Украина Мерседес Бенц» новый автомобиль по переговорной процедуре — фирма были единственным участником тендера. В обосновании говорится, что заказчик дважды отменял тендер из-за отсутствия достаточного количества участников.

В ноябре и сентябре «Автобаза Государственного управления делами» покупала Mercedes-Benz V-class V 250 d, но в более топовых комплектациях. В первый раз Мерседес Автобазе ГУД обошелся в 2,39 млн гривен, во второй — 2,35 млн гривен.

Напомним, 11 декабря «Автобаза ГУД» заказала «Автомобильному Дому — Украина Мерседес Бенц» два бронированных автомобиля Mercedes-Benc S-600 за 41,98 млн гривен. Правда на следующий день согласно дополнительному соглашению цена была уменьшена на 6 млн гривен до 36,01 млн гривен.

В 2018 году Автобаза ГУД уже приобрела 9 автомобилей всего на 68,02 млн гривен.