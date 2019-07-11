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Международный финансовый аудит «Укроборонпрома» может быть начат уже в сентябре, - Абрамавичус

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Международный финансовый аудит «Укроборонпрома» может быть начат уже в сентябре, - Абрамавичус

Новоизбранный глава наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус ожидает, что международный финансовый аудит предприятий-участников концерна «Укроборонпром» может быть начат уже в сентябре.

Как сообщила пресс-служба госконцерна в четверг, данные оценки были обнародованы в ходе заседания обновленного состава наблюдательного совета ГК «Укробронпром», избравшего Абромавичуса новым главой НС, в Киеве в среду.

«Считаю, что за последние несколько лет «Укроборонпром» осуществил ряд успешных шагов по реформированию. Но некоторые наши госкомпании сделали больше. Поэтому у нас много задач, которые мы должны выполнить в кратчайшие сроки, одна из самых приоритетных — проведение аудита «Укроборонпрома», — подчеркнул Абромавичус.

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Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, выделенных Кабинетом министров для оперативного анализа деятельности «Укроборонпрома» (32,5 млн грн), набсовет принял решение провести международный аудит финансовой деятельности всех предприятий концерна за период 2018-2019 годов.

Выбор аудитора планируется обеспечить в рамках нового открытого тендера на электронной площадке ProZorro.

Тендерный комитет возглавит глава НС «Укроборонпрома» Абромавичус.

Согласно обнародованным в ходе заседания оценкам набсовета, подведение итогов тендера и начало международного аудита намечены на сентябрь, проведение аудита займет шесть-девять месяцев.

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По итогам финансового аудита планируется проведение стратегического аудита и аудита корпоративного управления «Укроборонпрома». Затраты на их проведение планируется предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год.

По предложению Абромавичуса в ходе следующего заседания НС «Укроборонпрома» планируется рассмотреть вопрос проведения forensiс-аудита предприятий госконцерна.

Как сообщила пресс-служба в ходе заседания набсовета глава «Укроборонпрома» Павел Букин проинформировал об основных результатах реформирования госконцерна в 2018-2019 годах.

В работе заседания приняли участие руководство Министерства экономического развития и торговли, Независимого антикоррупционого комитета по вопросам обороны (НАКО), представители посольства США в Украине.

Укроборонпром, аудит, Айварас Абромавичус
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Четверг, 11 июля 2019
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