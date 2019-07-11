Международный финансовый аудит «Укроборонпрома» может быть начат уже в сентябре, - Абрамавичус

Новоизбранный глава наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус ожидает, что международный финансовый аудит предприятий-участников концерна «Укроборонпром» может быть начат уже в сентябре.
Как сообщила пресс-служба госконцерна в четверг, данные оценки были обнародованы в ходе заседания обновленного состава наблюдательного совета ГК «Укробронпром», избравшего Абромавичуса новым главой НС, в Киеве в среду.
«Считаю, что за последние несколько лет «Укроборонпром» осуществил ряд успешных шагов по реформированию. Но некоторые наши госкомпании сделали больше. Поэтому у нас много задач, которые мы должны выполнить в кратчайшие сроки, одна из самых приоритетных — проведение аудита «Укроборонпрома», — подчеркнул Абромавичус.
Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, выделенных Кабинетом министров для оперативного анализа деятельности «Укроборонпрома» (32,5 млн грн), набсовет принял решение провести международный аудит финансовой деятельности всех предприятий концерна за период 2018-2019 годов.
Выбор аудитора планируется обеспечить в рамках нового открытого тендера на электронной площадке ProZorro.
Тендерный комитет возглавит глава НС «Укроборонпрома» Абромавичус.
Согласно обнародованным в ходе заседания оценкам набсовета, подведение итогов тендера и начало международного аудита намечены на сентябрь, проведение аудита займет шесть-девять месяцев.
По итогам финансового аудита планируется проведение стратегического аудита и аудита корпоративного управления «Укроборонпрома». Затраты на их проведение планируется предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год.
По предложению Абромавичуса в ходе следующего заседания НС «Укроборонпрома» планируется рассмотреть вопрос проведения forensiс-аудита предприятий госконцерна.
Как сообщила пресс-служба в ходе заседания набсовета глава «Укроборонпрома» Павел Букин проинформировал об основных результатах реформирования госконцерна в 2018-2019 годах.
В работе заседания приняли участие руководство Министерства экономического развития и торговли, Независимого антикоррупционого комитета по вопросам обороны (НАКО), представители посольства США в Украине.
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