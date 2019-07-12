Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей Конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, в который включила запрет для американцев проводить какие-либо сделки с российским госдолгом. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN.

Предложили такую инициативу демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман.

«Она (поправка в оборонный бюджет. — Ред.) предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом», — сказал последний перед конгрессменами.

Вместе с этим он отметил, что Вашингтону необходим серьезный механизм, который позволит «наказать Россию за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее». По его словам, такая поправка как раз делает это.

Сам проект бюджета еще не одобрен. Его будет подписывать президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит палата представителей и сенат.

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей. Там указывалось, что речь идет о новом российском госдолге, выпущенном через три месяца после вступления закона в силу.