Трамп считает, что криптовалюты ненадежны и ими пользуются преступники

Президент США Дональд Трамп в четверг критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
«Я не фанат биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям», — написал американский лидер.
Трамп высказался и о решении компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra. По его мнению, такое платежное средство также будет иметь «низкую стабильность и надежность». Он указал, что «если Facebook и другие компании хотят стать банком», они должны пройти соответствующие процедуры и подчиняться законам о банковской деятельности «так же, как и другие банки — и национальные, и международные».
«У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, стабильная и надежная. Несомненно, она — господствующая валюта во всем мире, и она всегда такой останется. И называется она — американский доллар», — заключил президент.
Ранее Facebook сообщила, что запустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. В свою очередь газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который «будет управлять криптовалютой» от Facebook. Федеральная резервная система США выразила обеспокоенность в связи с решением компании.
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