Президент Бразилии хочет назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил своему сыну Эдуардо занять должность посла страны в США. Об этом пишет Reuters.
По словам президента, назначение будет зависеть от желания сына, который сейчас занимает пост конгрессмена. Сам Эдуардо в отдельном выступлении сказал, что примет возможное предложение, но отметил, что оно зависит от разговора его отца с главой МИДа. Кандидатуру Болсонару-младшего также должен будет утвердить парламент.
Как отмечает Reuters, Жаир Болсонару, который стал президентом в 2019 году, регулярно положительно высказывается о Дональде Трампе и, подобно американскому президенту, использует членов своей семьи в качестве официальных помощников.
В частности, пишет агентство, Эдуардо Болсонару консультировал президента по вопросам международных отношений: после избрания отца в октябре прошлого года Эдуардо стал одним из первых его посланников в Вашингтоне, где встретился с зятем Трампа Джаредом Кушнером и был замечен в головном уборе с надписью «Трамп 2020».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016