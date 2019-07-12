Президент Бразилии хочет назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил своему сыну Эдуардо занять должность посла страны в США. Об этом пишет Reuters.

По словам президента, назначение будет зависеть от желания сына, который сейчас занимает пост конгрессмена. Сам Эдуардо в отдельном выступлении сказал, что примет возможное предложение, но отметил, что оно зависит от разговора его отца с главой МИДа. Кандидатуру Болсонару-младшего также должен будет утвердить парламент.

Как отмечает Reuters, Жаир Болсонару, который стал президентом в 2019 году, регулярно положительно высказывается о Дональде Трампе и, подобно американскому президенту, использует членов своей семьи в качестве официальных помощников.

В частности, пишет агентство, Эдуардо Болсонару консультировал президента по вопросам международных отношений: после избрания отца в октябре прошлого года Эдуардо стал одним из первых его посланников в Вашингтоне, где встретился с зятем Трампа Джаредом Кушнером и был замечен в головном уборе с надписью «Трамп 2020».